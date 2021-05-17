Москва, , 08:12 — REGNUM По итогам первого квартала 2021 года российские автодилеры продали 28,5 тыс. новых легковых машин с дизельным силовым агрегатом. Об этом сообщается в отчёте Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Доля проданных дизельных легковых авто в России пока остается на невысоком уровне — составляет менее 8%. Отмечается, что 51% из всех реализованных в России дизельных легковушек приходится на десять моделей.

Наибольшим спросом среди легковушек данного сегмента в РФ в январе-марте 2021 года пользовались: Renault Duster (2378 ед.), Toyota Land Cruiser Prado (2153 ед.) и Mercedes-Benz GLE (1588 ед.).

Напомним, на начало нынешнего года в России насчитывалось чуть более 2,4 млн легковых автомобилей с дизельными моторами. Доля таких легковушек в общем количестве всех машин, числящихся в России, составляла 5%.

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