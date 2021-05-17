Нью-Йорк, США, , 08:10 — REGNUM «Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Питтсбург Пингвинз» в первом матче серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.

В составе «Айлендерс» дубль оформил нападающий Кайл Палмьери. Ещё по шайбе забросили Жан-Габриэль Пажо и Брок Нельсон.

Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 39 бросков из 42.

В составе «Питтсбурга» точными бросками отметились форварды Фредерик Годро, Сидни Кросби и Каспери Капанен.

Таким образом, счёт в серии до четырёх побед стал 1:0 в пользу «Айлендерс».