Джакарта, , 08:10 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что основным источником страданий жителей Палестины является Израиль, сообщает Sindonews.

По словам главы МИД Индонезии, последние действия Израиля ранили сердца не только мусульман, но и многих людей в мире.

Выступая на внеочередном совещании Организации исламского сотрудничества (ОИС) по Палестине, Ретно Марсуди заявила, что с момента создания организации приверженность Индонезии вопросу Палестины никогда не угасала.

Ретно Марсуди отметила нарушение практики богослужений в мечети Аль-Акса, ограничения передвижения палестинцев по их собственной земле и ущемление прав жителей Палестины.

«Мы не должны забывать, что Палестина — это единственная оккупированная страна в мире. Все страдания Палестины вызваны Израилем как оккупационной силой», — подчеркнула глава МИД Индонезии.

«Индонезия решительно осуждает все действия, проводимые Израилем, что еще более вредно, эти действия были совершены в священный месяц Рамадан», — добавила Ретно Марсуди.

Как сообщало ИА REGNUM, посол Индонезии в Великобритании призвал к поддержке мира и суверенитета Палестины.

Читайте ранее в этом сюжете: Посол Индонезии в Великобритании призвал поддержать суверенитет Палестины