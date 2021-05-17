Москва, 17 мая, 2021, 08:09 — ИА Регнум. В России в 2021 году из-за отставания в сева сахарной свеклы возможно подорожание сахара, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на замглавы Министерства сельского хозяйства РФ Оксану Лут.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сахар в магазине

Отмечается, что сев сахарной свеклы идет с отставанием, вместе с тем с 1 июня завершается действия соглашения о фиксации цен на сахар. Все это может привести к его подорожанию.

В связи с этим министерство будет рекомендовать заводам в регионах продавать сахар в первую очередь крупным торговым сетям.

Как уточняет издание, в настоящее время правительство РФ рассматривает создание интервенционного фонда, а также намерено утвердить ежегодную квоту для беспошлинного импорта для стабилизации цен на сахар.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что рост цен на продовольствие в России происходит более низкими темпами, чем в среднем на мировом рынке.

Ссылаясь на данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации (FAO) ООН, она отметила, что в апреле 2021 года цены на продукты питания в мире оказались на 30,8% выше показателя за аналогичный период прошлого года. При этом, согласно данным Росстата, в апреле продовольственная инфляция в России составила 0,75% в месячном выражении, 6,55% — в годовом выражении.