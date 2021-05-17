Октябрьский район, Ростовская область, 17 мая 2021, 08:08 — REGNUM В Ростовской области на участке федеральной трассы М-4 «Дон» произошло смертельное ДТП, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении ГИБДД.
Авария произошла примерно в 16:30 мск 16 мая на территории Октябрьского сельского района. Водитель Chery Amulet, предположительно, не справился с управлением и столкнулся с попутным Lada Kalina, затем — выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Renault Premium.
В результате аварии скончались водитель и пассажир Chery Amulet.
По данному факту назначена проверка.