Ульяновск, , 08:07 — REGNUM В Мелекесском районе Ульяновской области будет построена объездная дорога в связи с угрозой обрушения моста. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Речь идёт о мосте в селе Тинарка, который оказался под угрозой разрушения из-за паводка и подъёма уровня воды. Жители обратились к властям с просьбой принять меры.

По поручению врио губернатора Алексея Русских на строительство объездной дороги в селе Тинарка из резервного фонда правительства направили 1,6 млн рублей. В настоящее время здесь обустроили временную дорогу.

По данным минтранса, в настоящее время заключен контракт на ремонт участка дороги Димитровград — Лесная Хмелёвка — Тинарка. Подготовительные мероприятия завершат к началу июня, открыть движение по новой переправе планируют 15 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области выделят дополнительные средства на ямочный ремонт дорог. Ранее власти заявляли, что потребность в ямочном ремонте на дорогах местного значения составляет 25,9 тысячи кв. метров, исключение составляют Ульяновск и Димитровград.

Отметим, что в Ульяновской области в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» ведутся работы на 26 объектах.