Москва, , 08:06 — REGNUM По итогам дня 14 мая рубль продемонстрировал смешанную динамику. Он незначительно укрепился к доллару США и сдал позиции евро и британцу, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Пара доллар/рубль снизилась на 0,09%, до 74,01 руб. Пара евро/рубль повысилась на 0,47%, до 89,87 руб., фунт/рубль — на 0,13%, до 104,25 руб.

Во время дневной сессии пара доллар/рубль снижалась до 73,72 руб. Доллар корректировался против большинства валют после ралли в предыдущие дни, вызванного высокими темпами роста инфляции в США за апрель.

К закрытию вечерней сессии рубль растерял прибыль дневной сессии, вернувшись к уровню 74,01 руб. Участники рынка закрывали короткие позиции по доллару, чтобы не оставаться в нацвалюте на выходные.

На текущей неделе поддержку рублю будут оказывать ожидания встречи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена 20 мая, а также налоговый период в России.

Сегодня, 17 мая, на торгах в Азии баррель Brent стоит $68,70 (-0,08%). Торги по рублю на Мосбирже открылись небольшим снижением. За один доллар дают 74,03 руб.

Внешний фон для российской валюты нейтральный. На горизонте по-прежнему виден целевой уровень $72,65 руб./доллар.

Читайте также: Курс доллара за неделю упал на 0,4%, курс евро — на 0,7%