Кызыл, , 08:06 — REGNUM На территории Тувы с 15 мая открыт навигационный сезон для маломерных судов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, соответствующее распоряжение подписали в региональном правительстве.

Как отмечается, за безопасностью на водоёмах республики будут следить 15 инспекторов. Перед открытием навигации они проверили готовность судов к проведению рейдов.

«Особое внимание в этот навигационный период будет уделяться акваториям большого Енисея, малого Енисея, и Саяно-Шушенского водохранилища», — отметил заместитель начальника Центра ГИМС управления Аяс Ойдов