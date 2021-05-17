Чита, , 08:05 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться достаточно стабильной. Как сообщает оперативный штаб 17 мая 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 42 789, причём 89 из них обнаружили за выходные дни, 15−16 мая 2021 года.

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Вместе с тем 41 313 пациентов (+71 за выходные дни) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет 829 человек (+1 за выходные дни).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 48 находятся в тяжёлом состоянии (+7 за выходные дни), 22 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (+3 за выходные дни).

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