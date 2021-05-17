Москва, , 08:05 — REGNUM Преступлением является не ГКЧП, а разгром на основе этого ГКЧП всех советских законных демократических институтов и государства как такового, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Кто-то считает, что ГКЧП было отвратительно, а кто-то считает, что замечательно. Как бы то ни было, ГКЧП не могло отменить существование Советского Союза, советского многопартийного парламента и советского законодательства. Это ГКЧП можно было судить и расстрелять, или наоборот — носить на руках, неважно. Важно, что после того, как ГКЧП состоялось, вдруг оказалось, что уничтожено безосновательно государство, законодательная база, парламент… А с какого бодуна?!», — заявил Кургинян.

По его словам, несколько человек нечто замыслили и сделали. Они либо должны быть наказаны, либо провозглашены героями и награждены, но почему-то из-за этого был быть свернут Съезд народных депутатов СССР. И это имеет огромное значение для будущего.

«Как он мог свернуться, с какой стати, и как мог быть отменен закон о выходе союзных республик из Советского Союза? Все, что связано с ликвидацией Советского Союза и советского законодательства, не имеет законодательной силы, противоречит всему, включая Хельсинские согрешения о нерушимости границ и не может быть константой устройства постсоветского мира», — добавил он.

Что совершили гэкачеписты — вопрос отдельный, а то, что совершили на этой основе полный разгром Парламента СССР — это натуральное преступление, уверен политолог. И это преступление лежит в основе порочного устройства постсоветского мира, и оно не имеет срока давности.