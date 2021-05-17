Таллахасси, США, , 08:07 — REGNUM Представительница Мексики Андреа Меза стала победительницей конкурса красоты «Мисс Вселенная — 2021». Об этом 17 мая сообщается на официальной странице данного конкурса в соцсети Instagram.

Конкурс проходил в казино Seminole Hard Rock во Флориде. Второй стала представительница Индии, третье место — у представительницы Бразилии. Четвертое заняла девушка из Доминиканской республики, пятое — из Перу.

При этом представляющая Россию Алина Санько не смогла выйти в полуфинал данного конкурса.

Отметим, представительница России победила на конкурсе красоты «Мисс Вселенная» только один раз. В 2002 году обладательницей данного титула стала Оксана Федорова.