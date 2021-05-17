Иерусалим, 17 мая 2021, 08:03 — REGNUM Авиаудары по девяти домам, принадлежащим высокопоставленным командирам ХАМАС нанесла армия Израиля. Об этом 17 мая сообщила пресс-служба израильских ВВС в Twitter.
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Уточняется, что атаке боевой авиации подверглись дома командира батальона Бейт-Хануна, командира роты Бейт-Хануна, командира роты сектора Газа и командира роты, входящей в состав батальона Аль-Шати. По утверждению армии Израиля, некоторые дома использовались для хранения оружия.
Ранее ИА REGNUM сообщало о ракетных обстрелах города Беэр-Шева и его окрестностей на юге Израиля с территории сектора Газа.
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