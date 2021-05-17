Иркутск, , 07:59 — REGNUM В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 2485 человек, причём 27 из них погибли только за выходные дни (15−16 мая 2021 года).

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Также, судя по данным оперативного штаба на 17 мая, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 — 68 392 человека (+352 за выходные дни). Госпитализированы 1166 (+55 за выходные дни).

Выздоровел 66 301 пациент (+291 за выходные дни). Ещё 275 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за выходные дни).

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