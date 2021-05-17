Улан-Удэ, , 07:54 — REGNUM В Бурятии суточный прирост новых случаев заражения коронавирусом в выходные вновь превысил 40 человек. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за прошедшие сутки выявлено 39 новых носителей.

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Таким образом, общее число подтверждённых случаев заражения за весь период пандемии достигло 37 671. Из них к настоящему времени выздоровели 36 421 человек, в том числе четверо за последние сутки. За сутки также скончался один пациент с коронавирусом, а всего жертвами COVID-19 в регионе стали 875 человек.

В стационарах на лечении остаются 256 пациентов с COVID-19, из них 39 тяжёлых больных размещены в реанимации. На дому в амбулаторном режиме лечатся ещё 119 носителей.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 273 койки: занято — 256, свободно — 17 коек. Занятость коечного фонда составляет 93,8%», — отметили в штабе.