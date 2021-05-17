Барнаул, , 07:50 — REGNUM В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов граждан, на утро 17 мая 2021 года от коронавируса привились 216 227 человек (+ 4317) за выходные дни. Такие данные приводит оперативный штаб региона.

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Также известно, что 48 478 человек получили первую прививку (на 1921 меньше, чем 14 мая) и 167 749 (+6238 за выходные дни) человек полностью привиты.

Как сообщало ИА REGNUM, в регион поступило уже 296 487 комплектов (компонент I + компонент II) комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции.

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