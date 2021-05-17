Барнаул, , 07:46 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 17 мая, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 3108 человек, причём 28 из них добавили в сводку за выходные дни (15−16 мая 2021 года).

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Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (13 221 человек, +53 за выходные дни) и ОРВИ (29 634 человека, +122 за выходные дни).

Тяжелобольных насчитывается 161 (+9 за выходные дни), из них 61 подключены к аппаратам ИВЛ (-5 за выходные дни). С начала учебного года коронавирус выявлен у 2500 детей (+5 за выходные дни).

Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (50 777 человек, +184 за выходные дни) новый вирус победили 45 726 человек (+174 за выходные дни).

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