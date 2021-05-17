Абакан, , 07:45 — REGNUM Лесной пожар в Туимском лесничестве недалеко от посёлка Беренжак ликвидировали в Хакасии. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 мая в республиканском министерстве природных ресурсов и экологии.

Следите за развитием событий в трансляции: «Природные пожары и паводки в России — все новости»

В тушении принимали участие десять человек и три единицы техники. Пройденная огнём площадь составила 18 га. Причина возгорания устанавливается.

По данным министерства, с начала лесопожарного сезона в Хакасии потушили восемь лесных пожаров на общей площади 98,1 га. Причиной их возникновения стали переход огня с земель иных категорий или неосторожное обращение с огнём.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии действует особый противопожарный режим.

Читайте ранее в этом сюжете: В Хакасии потушили пожар в лесничестве