Майминский район, Алтай, , 07:44 — REGNUM В Республике Алтай зарегистрировано два новых летальных случая среди пациентов с COVID-19. В марте скончались 83-летняя жительница Майминского района и 88-летний житель Улаганского района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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«По заключению патологоанатомов, в первом случае смерть наступила от других форм тяжёлых заболеваний, усилившихся на фоне COVID-19, во втором — в результате коронавирусной инфекции, двухсторонней пневмонии и других форм тяжёлых сопутствующих заболеваний», — отметили в штабе.

Таким образом, общее число летальных случаев среди пациентов с коронавирусом за время пандемии в республике достигло 275. 236 человек скончались непосредственно от COVID-19, 39 — по иным причинам.