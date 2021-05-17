Бишкек, , 07:40 — REGNUM В Киргизии инвесторов вынуждают уйти с месторождения, — казахстанский политолог, руководитель ОФ «Мир Евразии» Эдуард Полетаев прокомментировал ИА REGNUM последние события вокруг золотого рудника «Кумтор» в Киргизии.

По мнению политолога, процессы, идущие вокруг вокруг рудника «Кумтор» — «депутатские проверки, штрафы, идея введения внешнего управления вызывают некоторые вопросы и недоумение».

«Любая добыча полезных ископаемых, какие бы деньги не выделялись на минимизацию экологического ущерба — меняет окружающую среду. Поэтому в соглашениях на добычу полезных ископаемых каждая страна, которая заботится о своей экологии должна прописывать обязательства компании-партнера по выплате компенсаций и реализации мер по защите среды», — считает он.

Полетаев подчеркнул, что «не знает как обстоят дела с другими иностранными корпорациями, работающими на рудниках в Кыргызстане, но уверен, что в соглашениях с «Кумтором» эти обязательства были прописаны и соблюдены».

»Канадские инвесторы в силу многих факторов всегда оставались на виду и к их деятельности было приковано неослабевающее внимание как внутренних, так и внешних игроков. Парадокс ситуации в том, что «Кумтор» всегда был достаточно открыт в своей работе, в отличие от многих других предприятий с иностранным участием. И может быть именно эта открытость сейчас играет с ними злую шутку», — сказал политолог.

Собеседник отметил, что «на предприятиях, которые работают в закрытом режиме и не публикуют данные по своему обороту, объемам прибыли, расходам и так далее — подобные проверки или невозможны или крайне затруднительны».

»Когда читаешь новости о заоблачной сумме штрафа в три миллиарда долларов невольно начинаешь думать, что дело далеко не только в нарушении экологических норм, которые приписывают иностранной компании. Мне кажется, что таким образом инвесторов вынуждают уйти с месторождения, либо это не очень умелые попытки инициировать переговорный процесс с целью увеличения выплат или пересмотра доли государства в компании», — предположил аналитик.

Эксперт папомнил, что канадская компания Centerra Gold Inc, работающая на руднике «Кумтор» «одна из немногих крупных инвесторов в Кыргызстане и прямое давление со стороны официального Бишкека, как минимум, выглядит нелогичным. Правила игры в очередной раз меняются, а крупный бизнес этого не л

«Отличие нынешней попытки давления в том, что оно идет параллельно, сразу по нескольким направлениям — местные жители, отдельные представители власти — депутаты, члены правительства, президент, и, конечно, конкуренты. Это говорит о том, что текущая попытка выдавливания иностранных инвесторов может оказаться серьезнее предыдущих», — отметил Полетаев.

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