Женева, Швейцария, 17 мая, 2021, 07:28 — ИА Регнум. Дополнительная нагрузка на работе ведёт к возрастанию риска инсульта и смерти от ишемической болезни сердца. Такие данные приведены в опубликованном 17 мая в Женеве докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Международной организации труда (МОТ).

Григорий Медведев. Грузчики на Волге (фрагмент). 1929

Согласно исследованию, в случае увеличения продолжительности рабочей недели до 55 часов и более риск инсульта возрастает на 35%, а риск смерти от ишемической болезни сердца — на 17% в сравнении с рабочей неделей 35−40 часов. Отмечается, что в период с 2000 по 2016 год смертность от инсульта в результате переработок возросла на 19%, а от болезни сердца — на 42%. Особенно сильно от переработок страдает здоровье у мужчин: согласно полученным данным, на долю сильного пола приходится 72% всех смертей.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус в связи с публикацией доклада заявил, что ни одна работа не стоит того, чтобы подвергать риску своё здоровье. Он заметил, что в связи с пандемией COVID-19 множество компаний были вынуждены принять меры для экономии средств. Очень часто это приводило к увеличению рабочего времени у сотрудников компаний. Гендиректор ВОЗ пояснил, что для защиты здоровья работников правительствам, работодателям и сотрудникам следует совместно согласовать ограничения по продолжительности рабочей недели.

Ранее ИА REGNUM сообщало о способе для работающих граждан повысить свою зарплату на треть.