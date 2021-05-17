Бишкек, , 07:27 — REGNUM Испортятся отношения с Канадой, рухнут рейтинги, на иностранных инвестициях будет поставлен крест, — казахстанский политолог Марат Шибутов прокомментировал ИА REGNUM конфликт вокруг золотого рудника «Кумтор» в Киргизии. По мнению эксперта решение о национализации компании может привести к значительным издержкам.

«Нынешние власти Киргизии много чего обещали после переворота осенью 2020 года, но пока ничего не удалось. Поэтому приходится делать хорошую мину при плохой игре и пытаться что-то сделать с рудником «Кумтор», — пояснил политолог.

Эксперт полагает, что нынешние события вокруг рудника — попытка чиновников Киргизии «испугать инвесторов».

«Вдруг инвесторы испугаются и дадут немного денег. Хотя вариант, что все серьезно тоже нельзя исключать. Такие действия могут привести к тяжким последствиям».

Шибутов предположил, что рассмотрение иска в арбитражном суде, который подала владеющая «Кумтором» канадская компания Centerra, может стать аналогом «дела Стати» в Казахстане.

«Все что находится вне Киргизии и является государственной собственностью будет подвергаться судебным атакам. Разумеется, после такого испортятся отношения с Канадой, рухнут рейтинги, на иностранных инвестициях будет поставлен крест. При этом вовсе не факт, что правительство Киргизии сможет управлять «Кумтором» — оно может завалить производство», — отметил аналитик.

Собеседник подчеркнул, что «дополнительным минусом может быть еще и то, что партнеры после иска Centerra Gold могут отказаться работы с «Кумтором». То есть нельзя будут получить запчасти, расходные материалы и так далее».