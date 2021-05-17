Дальнегорск, Приморский край, , 07:36 — REGNUM Специалисты Ростехнадзора с 1 по 28 апреля провели плановые выездные проверки опасных производственных объектов I и II классов подразделений горнодобывающего предприятия в Приморье АО «ГМК «Дальполиметалл», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Дальневосточного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

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В дальнегорском городском округе были проверены подземные рудники «Николаевский», «2-й Советский», «Южный», «Силинский», «Королевский», «Верхний», а также базисный склад взрывчатых материалов.

Выявлено более 50 нарушений обязательных требований законодательства при ведении горных и взрывных работ, а также при эксплуатации технических устройств.

АО «ГМК «Дальполиметалл» и 16 должностных лиц, включая технического руководителя и руководителя службы производственного контроля привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 768 тыс. рублей.

По окончании проверок юридическому лицу выданы соответствующие предписания на устранение выявленных нарушений, а также внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

Как сообщало ИА REGNUM, следственные органы Приморья возбудили уголовное дело по факту гибели 30 марта проходчика на руднике «Королевский» АО ГМК «Дальполиметалл» в Дальнегорском городском округе.