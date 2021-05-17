Пермь, , 07:21 — REGNUM В Перми 16 мая наблюдалось редкое атмосферное явление — тепловая вспышка, сообщают авторы научно-популярного проекта «Метеоролог и Я».

В аэропорту «Большое Савино» ранним утром в течение получаса — с 05:00 до 05:30 по местному времени ( 03:00—03:30 мск) — зафиксирован резкий рост температуры воздуха от +22°С до +30°С. При этом точка росы уменьшилась с 15 °C до 11 °C. Таким образом, уменьшилась относительная влажность на 34% (с 65 до 31).

«По-видимому, капли дождя не достигали поверхности земли, испаряясь в приземном слое атмосферы. Рост температуры был вызван конвективной ячейкой, поскольку отмечались кучево-дождевые облака, а само явление сопровождалось грозой», — говорят авторы проекта.

Синоптики обратили особое внимание на то, что характерного усиления ветра не произошло: скорость ветра возросла всего на 1−2 м/с. Ветер — это единственный признак, который не проявился. Все остальные факты указывают на наличие именно тепловой вспышки.

Напомним, 16 мая в Перми побит температурные рекорд 88-летней давности. Воздух в городе прогрелся до +31,9°С. Добавим, что ранее в регионе прогнозирвоали жару, суховеи и «сухие» грозы.

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