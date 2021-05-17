Южно-Сахалинск, , 07:18 — REGNUM Родовая община нивхов «Наньво» обратилась с иском в суд к Федеральному агентству по рыболовству и Министерству финансов РФ и выиграла его. Решение суда вступило в силу. Коренные малочисленные народы отсудили у государства 28,3 млн рублей, пишет ИА Sakh.com.

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В 2019 году общине было отказано в заключении договора на пользование рыбопромысловым участком, поэтому в 2020 году нивхи не смогли рыбачить во время путины, а рыболовство является единственным источником доходов «Наньво». Представители КМНС смогли доказать в суде, что это решение было незаконным.

Ущерб был рассчитан исходя из показателей 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, зампредседателя Магаданской областной думы Игорь Донцов прокомментировал ситуацию, развернувшуюся вокруг спорного приказа Росрыболовства, который существенно сокращает число представителей коренных малочисленных народов севера, имеющих право на вылов лосося по лимиту. По мнению депутата, а также руководства региона, это решение неверно.