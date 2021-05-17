Чебоксары, , 07:15 — REGNUM На ремонт многоквартирного дома в Чувашии, где в апреле сгорела крыша, и жильцы остались без крова, выделяются «резервные» средства. Соответствующее распоряжение подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Согласно распоряжению, из резервного фонда правительства выделяется 10 654,72 тыс. рублей

«На проведение неотложных аварийно-восстановительных работ в многоквартирном жилом доме по адресу: Чувашская Республика, г. Канаш, ул. Разина, дом № 10», — говорится в сообщении.

Средства выделяются для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, возгорание произошло 1 апреля 2021 года: в многоквартирном доме в Канаше сгорела кровля площадью 900 км. метров. В результате 170 жильцов остались без света, тепла и воды. По факту пожара возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

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