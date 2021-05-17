Пермь, , 07:12 — REGNUM В Перми 16 мая воздух прогрелся до +31,9°С, что является рекордным значением, сообщают СМИ со ссылкой на научно-популярный проект «Метеоролог и Я».

Синоптики отметили, что предыдущий температурный рекорд был установлен 88 лет назад — в 1933 году. Тогда температура воздуха составила +28,7°С.

На всей территории Пермского края 16 мая зафиксирована температура выше +30°С. Самой «горячей» точкой на карте региона оказался Оханск (+33°С).

Добавим, ранее в Прикамье прогнозировали экстремальную жару.