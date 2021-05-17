Лос-Анджелес, США, , 07:06 — REGNUM Победительница конкурса красоты «Мисс Вселенная — 2021» названа в Голливуде. Об этом 17 мая сообщили организаторы мероприятия в Instagram.

Самой красивой из участниц конкурса стала представительница Мексики Андреа Меза. Именно её отметили организаторы в публикации с подписью: «Кто ты? Новая «Мисс Вселенная!».

В свою очередь, сама победительница на своей странице в социальной сети разместила короткое видео, на котором запечатлён момент награждения, подписав его «Мексика, это всё для тебя!».

Корону победительнице передала «Мисс Вселенная — 2019», девушка из ЮАР Зозибини Тунци. В пятёрку самых красивых девушек мира вошли представительницы Бразилии, Индии, Доминиканской Республики и Перу.

Напомним, Россию на конкурсе красоты представляла Алина Санько из города Азова Ростовской области, но девушке не удалось войти даже в состав полуфиналисток.

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