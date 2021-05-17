Красноярск, , 06:57 — REGNUM Отопительный сезон завершается в Красноярске. Как сообщили ИА REGNUM 17 мая в мэрии, бригады из управляющих организаций перекрывают подачу тепла в квартиры и дома красноярцев.

Отопительный сезон-2020/21, стартовавший 23 сентября, продлился 236 дней. Энергетики приступили к профилактическим и ремонтным работам. Гидравлические испытания стартуют 17 мая в трёх районах города. Запланирован плановый профилактический ремонт сетей и оборудования.

Как сообщало ИА REGNUM, отопительный сезон 2019/20 в Красноярске продлился 242 дня.

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