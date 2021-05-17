Якутск, , 07:07 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев призвал к тотальной вакцинации населения от коронавируса — процесс получения прививки должен быть максимально доступным и удобным для жителей, сообщили 17 мая корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: создаём «санитарный щит» — все новости»

Читайте также: На Колыме COVID-19 унёс жизни ещё двух человек

По словам Николаева, в последние дни наблюдается ухудшение эпидситуации, что может привести к превышению показателей уровня заболеваемости, зафиксированных в осенне-зимний период 2020 года.

Полный курс вакцинации прошли уже более 100 тыс. человек.

«Пример населению должны показать органы госвласти, начав вакцинирование с себя», — призвал глава Якутии.

Он выразил недовольство количеством вакцинированных сотрудников министерств и ведомств. Всего вакцинировались 19%.

«С учётом роста заболеваемости среди детей, молодёжи и людей трудоспособного возраста, быстрой мутацией болезни, только тотальная вакцинация сможет выправить ситуацию. В течение ближайших 10 дней стоит задача максимально вакцинировать жителей города Якутска и близлежащих населённых пунктов. Задача непростая, но решаемая», — считает Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, на 16 мая вакцинацию завершили 15 554 жителя Магаданской области.