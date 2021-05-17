Пермский район, Пермский край, , 06:52 — REGNUM В Пермском районе Пермского края произошел крупный пожар. Огонь уничтожил 700 квадратных метров в деревне Ванюки, сообщает ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступило в дежурную часть в 16:40 по местному времени (14:40 мск) 16 мая. Горели хаотично расположенные строения по ул. Парковая: сараи и гаражи. Локализован пожар в 18:56, а ликвидирован 17 мая в 02:40. Обошлось без погибших и пострадавших.

К тушению привлекали 51 человека и 15 спецмашин. По факту пожара проводится проверка, устанавливается причина возгорания.