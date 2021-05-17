Сеул, , 06:48 — REGNUM Систему поощрений для иностранных граждан, прошедших вакцинацию от COVID-19 поручил создать правительству премьер-министр Южной Кореи Ким Бу Гём. Об этом 17 мая сообщает телеканал KBS.

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В ходе заседания центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами Ким Бу Гём заявил о необходимости в ближайшее время выработать комплекс мер, которые сделают вакцинацию привлекательной для граждан. В частности, премьер-министр поручил соответствующим ведомствам подготовить двусторонние соглашения с рядом стран о взаимной отмене обязательного карантина для вакцинированных от COVID-19.

Кроме того, Ким Бу Гём обратился к гражданам страны с призывом отнестись с доверием к властям и поддержать кампанию по вакцинации от коронавируса. Глава правительства Южной Кореи уточнил, что 89,5% привитых в возрасте старше 65 лет вообще не заразились коронавирусной инфекцией, а 100% заразившихся коронавирусом пациентов в этой же возрастной категории перенесли инфекцию в лёгкой форме.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что первую дозу вакцины от COVID-19 получили в Южной Корее 3 733 796 человек, общий уровень вакцинации населения составил 7,3%.

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