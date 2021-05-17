Чебоксары, , 06:46 — REGNUM В Чувашии в ближайшие дни из-за аномальной жары установлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Об этом сообщает ГУ МЧС по республике со ссылкой на Чувашгидромет.

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По данным спасателей, с 18 по 20 мая сохраняется «оранжевый» уровень опасности.

«Аномально жаркая погода, со среднесуточной температурой воздуха на семь градусов и более выше климатической нормы (при норме +12.+13 градусов)», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, жара может достигнуть пика 18 — 19 мая: в эти дни ожидается до +33 градусов. К 22 — 23 мая температура вернётся к +20…+25 градусам тепла. Спасатели напоминают, что в жару «резко возрастет угроза природных пожаров и гибели людей на водных объектах, угнетения и гибели сельскохозяйственных культур».

Напомним, погодная школа состоит из четырёх разделов, «оранжевый» означает опасные погодные условия.

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