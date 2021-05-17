Петропавловск-Камчатский, , 06:45 — REGNUM При реализации национального проекта «Культура» и государственной программы Камчатки «Развитие культуры в Камчатском крае» вскрылось мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 17 мая в региональном СУ СКР.

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Коммерческая организация должна была по муниципальному контракту капитально отремонтировать фасад здания сельского дома культуры. Стоимость работ оценивалась в сумму более 15 млн рублей.

Подрядчик с привлечением индивидуального предпринимателя выполнил ремонт фасада здания, но при этом использовал некачественные материалы, не предусмотренные проектно-сметной документацией. От заказчика этот факт был скрыт и приемочной комиссии представили документы, содержащие заведомо ложные сведения.

Как показала строительно-техническая экспертиза, фактическая стоимость выполненных работ составила чуть более 10 млн рублей. Ущерб бюджету составил не менее пяти млн. рублей.

«В настоящее время органами следствия проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Подозреваемые задержаны, в отношении двоих из них по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело о превышение должностных полномочий возбуждено в отношении главы одного из муниципальных районов Волгоградской области. Чиновник продал землю коммерсанту по заниженной стоимости.