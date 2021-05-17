Тюмень, , 06:41 — REGNUM В Тюмени департамент имущественных отношений администрации пытался насильно отправить неходячего инвалида на 12-этаж. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Установлено, что дом №297 «а» по ул. Береговой в Тюмени был признан аварийным и подлежащим сносу. Для одной из семей «аварийки» была приобретена квартира на 12 этаже, хотя одним из членов семьи является инвалид не способный передвигаться самостоятельно. Поэтому семья отказалась от переезда в новое жилье.

Департамент имущественных отношений администрации Тюмени обратился в суд с иском, чтобы на основании судебного решения отправить человека с ограниченными возможностями передвижения на верхний этаж высотки. Что является нарушением закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», отмечают в прокуратуре.

Центральный районный суд Тюмени отказал департаменту в удовлетворении иска. Тогда чиновники обжаловали решение суда первой инстанции в апелляционном порядке. В спор вмешалась прокуратура. После проверки надзорного ведомства гордепартамент подал заявление в суд об отказе от апелляции.

В адрес заместителя главы города Тюмени внесено представление об устранении нарушений закона.