Ульяновск, , 06:39 — REGNUM Жителям Ульяновской области, чьи квартиры сгорели при пожаре на территории бывшего лесокомбината, выделят жильё из муниципального фонда. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул № 73».

Крупный пожар произошёл после полудня 16 мая в рабочем посёлке Майна, где огонь с территории бывшего лесокомбината перекинулся на жилой район.

«Сгорело восемь квартир. Принято решение расселить пострадавших в муниципальную гостиницу, обеспечить четырехразовым питанием», — говорится в сообщении.

На месте происшествия побывал временно исполняющий обязанности губернатора Ульяновской области Алексей Русских, где провёл экстренное совещание. По итогам заседания поручено предоставить пострадавшим жильё из муниципального фонда, при необходимости на это выделят резервные средства. Министерство социального благополучия подготовит программу помощи людям.

Как сообщало ИА REGNUM, пожару в Майнском районе Ульяновской области присвоен повышенный ранг опасности. По данным спасателей, загорелись опилки на территории бывшего лесокомбината, площадь возгорания составила 3350 кв. метров. В ГУ МЧС также отмечали, что в результате происшествия загорелись пять домов, в том числе три нежилых.

Напомним, в Ульяновской области действует особый противопожарный режим, поэтому запрещено разводить открытый огонь. Также с 17 по 20 мая объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномальной жары.

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