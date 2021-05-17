Москва, , 06:32 — REGNUM После процедуры наблюдения компанию из дивизиона госкорпорации «Ростех» — ООО «Внешнеэкономическое объединение «Станкоимпорт» арбитраж Москвы признал банкротом. В отношении фирмы было введено конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Решение ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Арбитражный суд Москвы

Конкурсным управляющим назначили Дмитрия Перепечева, обязав руководителя ООО «Внешнеэкономическое объединение «Станкоимпорт» в течение трех дней передать ему «бухгалтерскую и иную документацию должника, печати и штампы, материальные и иные ценности». С отчётом управляющий выступит на заседании суда 16 ноября 2021 года.

«В реестр требований кредиторов должника включены требования четырех кредиторов с суммой требований в размере 380 311 397,1 рубля», — отмечалось в материалах дела.

Напомним, в отношении ВО «Станкоимпорт» в сентябре 2020 года по инициативе «Улан-Удэнского авиационного завода» было введено наблюдение. Долг был заявлен в размере 95,1 млн рублей.