Компанию из дивизиона «Ростеха» признали банкротом
Москва, 17 мая, 2021, 06:32 — ИА Регнум. После процедуры наблюдения компанию из дивизиона госкорпорации «Ростех» — ООО «Внешнеэкономическое объединение «Станкоимпорт» арбитраж Москвы признал банкротом. В отношении фирмы было введено конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Решение ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.
Конкурсным управляющим назначили Дмитрия Перепечева, обязав руководителя ООО «Внешнеэкономическое объединение «Станкоимпорт» в течение трех дней передать ему «бухгалтерскую и иную документацию должника, печати и штампы, материальные и иные ценности». С отчётом управляющий выступит на заседании суда 16 ноября 2021 года.
«В реестр требований кредиторов должника включены требования четырех кредиторов с суммой требований в размере 380 311 397,1 рубля», — отмечалось в материалах дела.
Напомним, в отношении ВО «Станкоимпорт» в сентябре 2020 года по инициативе «Улан-Удэнского авиационного завода» было введено наблюдение. Долг был заявлен в размере 95,1 млн рублей.
Для справки: компания-ответчик создана в 2008 году и на 95% принадлежит АО «Станкопром». 100% акций последнего — собственность госкорпорации «Ростех».