Магадан, , 06:39 — REGNUM В Магаданской области за минувшие сутки скончались от COVID-19 ещё два пациента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: создаём «санитарный щит» — все новости»

Читайте также: В России за сутки выявили 8554 новых носителя коронавируса

Выявлено 16 мая ещё четыре новых носителя коронавируса.

Всего с начала пандемии зарегистрирован 8521 случай заражения, выздоровели 8328 человек, скончались 104 колымчанина.

Вакцинацию завершили 15 554 жителя Магаданской области.

Как сообщало ИА REGNUM, за 16 мая на территории России было выявлено 8554 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом.