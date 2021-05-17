Томск, , 06:28 — REGNUM В городе Томске создают Совет музеев Сибири. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации Томской области.

17 мая в Томске пройдёт межрегиональная стратегическая сессия «Сетевые и партнерские проекты музеев Сибири: возможности и форматы».

В рамках сессии состоится учредительное собрание ассоциации «Совет музеев Сибири». Его проведёт директор Томского областного краеведческого музея Святослав Перехожев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ленобласти «Ночь музеев» прошла на более чем ста площадках.

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