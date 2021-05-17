Москва, 17 мая, 2021, 06:28 — ИА Регнум. С инициативой расширить сферы применения материнского капитала обратилась к президенту РФ Владимиру Путину заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова. Об этом 17 мая сообщает газета «Известия».

Дмитрий Новиков ИА Красная Весна Сертификат на материнский капитал

По мнению Голиковой, нужно дать гражданам больше возможностей для применения маткапитала. В частности, предлагается скорректировать правила использования денежных средств по двум направлениям.

Первое — дать возможность семьям использовать материнский капитал сразу после рождения ребёнка на самостоятельное строительство либо реконструкцию частных домов. В настоящее время маткапитал возможно использовать лишь после достижения ребёнком трёх лет.

Второе — разрешить использование маткапитала для оплаты образовательных услуг, которые оказывают индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию.

В случае согласия президента РФ Голикова планирует поручить Министерству труда и соцзащиты подготовить законопроект, закрепляющий все предложенные нововведения. В свою очередь, в Минтруде сообщили, что на данный момент никаких поручений по подготовке законопроекта о каких-либо изменениях в правилах использования маткапитала к ним не поступало.

Ранее ИА REGNUM сообщало об изменениях в правилах использования материнского капитала в России.