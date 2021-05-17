Ульяновск, , 06:26 — REGNUM В Майнском районе Ульяновской области произошёл крупный пожар, которому был присвоен повышенный ранг опасности: горела территория бывшего лесокомбината. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

Следите за развитием событий в трансляции: «Природные пожары и паводки в России — все новости»

Информация о происшествии поступила 16 мая в 14:40. В ведомстве отмечают, что в рабочем посёлке Майна загорелись опилки на территории бывшего лесокомбината.

Спасателями был объявлен повышенный ранг пожара. Общая площадь горения оценивалась на 16 мая в 3350 кв. метров. Для тушения привлекли дополнительную пожарную технику, в том числе прибыл пожарный поезд.

В управлении отмечают, что в результате происшествия загорелись два жилых и три нежилых дома с надворными постройками. Кроме того, огнём был охвачен склад (поддоны с опилками) площадью 1000 кв. метров.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области действует особый противопожарный режим, в условиях которого запрещено разводить открытый огонь. 16 мая в регионе произошло четыре лесных и 21 травяной пожары.

Читайте также: В Ульяновской области объявлен «оранжевый» уровень опасности

Напомним, что в Ульяновской области сохраняется аномально жаркая погода (на девять градусов выше климатической нормы), с 17 по 20 мая «жёлтый» уровень погодной опасности повышен до «оранжевого».

Читайте ранее в этом сюжете: Ещё четыре лесных пожара произошло в Ульяновской области