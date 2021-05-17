Кемерово, , 06:15 — REGNUM Житель Мариинска через суд обязал правление по имуществу и жизнеобеспечению администрации Мариинского городского поселения отремонтировать часть городских дорог. Об этом сообщает Мариинский городской суд Кемеровской области.

«Одновременно с возложением по требованию местного жителя Валерия Юстуса на Управление по имуществу и жизнеобеспечению администрации Мариинского городского поселения обязанности проведения ремонта ряда участков городских дорог, суд обязал ответчика обустроить несколько остановочных пунктов общественного транспорта павильонами. Срок исполнения возложенных на ответчика обязанностей — до 1 ноября 2021 года», — говорится на сайте суда.

Уточняется, что житель Мариинска с 2018 года неоднократно обращался в администрацию городского поселения с просьбой привести дороги в соответствие с установленными требованиями действующих нормативно-правовых актов. Ему заявляли, что работы по устранению выявленных нарушений ведутся. Однако некоторые участки дорог до сих пор не приведены в надлежащее состояние, несмотря на вступившее в законную силу ещё в конце сентября 2017 года решение суда по его аналогичному иску.