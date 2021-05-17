Ульяновск, , 06:13 — REGNUM В Ульяновской области сохраняется аномально жаркая погода, «жёлтый» уровень погодной опасности повышен до «оранжевого». Об этом сообщает ГУ МЧС по региону со ссылкой на ульяновский центр по гидрометеорологии.

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По данным ведомства, с 17 по 20 мая в большинстве районов сохранится аномально жаркая погода, при которой среднесуточная температура будет на девять градусов выше климатической нормы.

«Объявляется «оранжевый» уровень опасности», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что ранее в 12 муниципалитетах был объявлен четвёртый класс пожарной опасности. Это касается следующих районов: Майнского, Мелекесского.

Как сообщало ИА REGNUM, погодная школа состоит из четырёх разделов, «оранжевый» означает опасные погодные условия. До этого в регионе был установлен «жёлтый» уровень, который предупреждает о том, что стихия потенциально опасна.

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