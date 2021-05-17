Владивосток, , 06:36 — REGNUM В четырёх районах Приморья на ближайшие два дня объявлен высокий класс пожарной опасности, сообщили 17 мая корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Примгидромета.

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Специалисты предупредили, что в Пограничном, Лазовском, Чугуевском и Кавалеровском районах 18−19 мая ожидается 4 (высокий) класс пожарной опасности в лесах по метеоусловиям — в регионе установилась тёплая, сухая погода.

Как сообщало ИА REGNUM, в Курумканском районе Бурятии нашли поджигателя леса, вычислив его по марке сигарет.