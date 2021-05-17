Кемерово, , 06:06 — REGNUM В настоящее время темпы восстановления экономики в Кемеровской области превышают общероссийские показатели. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона по экономическому развитию и цифровизации Сергей Ващенко.

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Он подчеркнул, что пандемия в Кузбассе наложилась на кризис угольной отрасли, с которым регион столкнулся ещё в 2019 году, но уже по итогам первого квартала 2021 года кузбасская экономика показала рост 5,4%.

По словам Ващенко, Кемеровская область активно движется по пути диверсификации экономики, ухода от угольной зависимости. По итогам 2020 года налоговые поступления от угледобывающей отрасли составили 21%, представители малого и среднего бизнеса принесли 19% дохода. За три года экспорт кузбасских товаров из несырьевого неэнергетического сектора превысил 10 млрд долларов.