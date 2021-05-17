Ульяновск, , 06:05 — REGNUM В Ульяновской области окажут помощь погибшему и пострадавшим в Николаевском районе, где фура врезалась в два грузовых автомобиля. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул № 73».

Отмечается, что произошла «страшная авария» в Николаевском районе, где столкнулись три грузовика. Водитель одной из фур погиб. В связи с происшествием временно исполняющий обязанности губернатора Ульяновской области Алексей Русских поручил оказать «материальную и психологическую помощь семье погибшего и пострадавшим в аварии».

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла после полудня 16 мая на федеральной трассе М-5 «Урал». В Госавтоинспекции предварительно установили, что «Скания» при выезде на «встречку» сначала врезалась в «Камаз», затем — в грузовик «Даф». В результате происшествия «Скания» загорелась, а водитель погиб на месте ДТП.

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