Южно-Сахалинск, , 05:58 — REGNUM В Южно-Сахалинске на пешеходном переходе на улице Комсомольской 17 мая в 08:35 по местному времени на пешеходном переходе был сбит 10-летний мальчик. Ребёнок находится в реанимации, за его жизнь борются врачи, пишет ИА «Сахалин и Курилы» со ссылкой на областной минздрав.

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Ребёнок переходил дорогу по пешеходному переходу, когда его сбил автомобиль Nissan Pathfinder. Известно, что водитель не заметил школьника.

Мальчик получил сильную травму головы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новгородской области 11-летняя девочка погибла под колесами поезда, когда переходила железнодорожные пути. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку.