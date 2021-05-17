Ульяновск, , 05:57 — REGNUM В Ульяновской области выясняют обстоятельства аварии в Николаевском районе, где фура врезалась в два грузовых автомобиля. В результате один грузовик сгорел вместе с водителем. Об этом сообщается УМВД по региону.

Авария произошла 16 мая около 14:00 на федеральной трассе М-5 «Урал» в Николаевском районе. По предварительным данным полиции, фура «Скания» при выезде на «встречку» врезалась в «Камаз», а затем столкнулась с грузовым автомобилем «Даф» и съехала в кювет.

В ведомстве отмечают, что в результате происшествия «Скания» загорелась, погиб водитель. Личность погибшего устанавливается.

Госавтоинспекция выясняет все обстоятельства происшествия.

Отметим, что 14 мая в Ульяновской области произошло несколько аварий с пострадавшими. В частности, в Ульяновске на улице Тимирязева, по предварительной информации правоохранителей, водитель автобуса сбил пешехода, выходящего из трамвая. Пострадавшим оказался несовершеннолетний 2007 года рождения, он обратился за медицинской помощью.