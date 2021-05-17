Тегеран, , 05:54 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано сейсмологами в южной части Ирана. Об этом 17 мая сообщает Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки были зарегистрированы в 00:54 по всемирному координированному времени (03:54 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 55 км на северо-восток от города Боджнурд (население около 19 тысяч человек). Очаг землетрясения находился на глубине десяти километров.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях объектов инфраструктуры не поступала.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 6,1, которое произошло у берегов японского острова Хоккайдо.

Читайте ранее в этом сюжете: Мощное землетрясение произошло у берегов Японии