Кемерово, , 05:47 — REGNUM Школьники Кемеровской области начали изучать историю региона по уникальным архивным фотографиям. Снимки были сделаны на стройках, заводах, шахтах и важнейших событиях, начиная с 20-х годов прошлого столетия. Об этом сообщает региональное правительство.

«Ребята смогут изучать историю малой родины на примерах биографии конкретных людей, которых они увидят на фотографиях, через реальные события и объекты, запечатлённые на кадрах, — отметили в пресс-службе областной администрации. — Особенность проекта ещё и в том, что на архивных снимках ТАСС кузбассовцы могут узнать себя или своих родственников и знакомых. Всех, кто обнаружит такой кадр в медиабанке, очень просят связаться с модераторами проекта».

Уроки будут проходить до 20 мая. На них планируют приглашать ветеранов, которые своими воспоминаниями дополнят исторические моменты.

Отмечается, что оцифрованы и собраны в электронный медиабанк более сотни исторических кадров. Он доступен для всех жителей региона.